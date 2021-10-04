Son dakika gündem: Kaş'ta Gömbe kentsel tasarım çalışmaları başladı - Haberler
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Son dakika gündem: Kaş'ta Gömbe kentsel tasarım çalışmaları başladı

AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Kaş'ta Gömbe kentsel tasarım çalışmaları başladı

Son dakika haber: Kaş ilçesinde bir süre önce açılışı gerçekleştirilen Gömbe Panayır Alanı kapsamında kentsel tasarım ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başlandı.

Kaş ilçesinde bir süre önce açılışı gerçekleştirilen Gömbe Panayır Alanı kapsamında kentsel tasarım ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başlandı.

Kaş Belediyesinden yapılan açıklamada, Gömbe Panayır Alanı çevresi ile başlayan projenin Elmalı-Kaş yolu köprüsüne kadar devam ettiği belirtildi.

Doğal coğrafi bir dokuya sahip Gömbe Mahallesi'nin panayır kültürü ile bütünleşerek, özellikle yaz aylarında odak noktası olduğuna işaret edilen açıklamada, araç yollarından aydınlatmaya kadar bu kültürü koruyan ve ön plana çıkaran bir projenin tasarlandığı aktarıldı.

Proje kapsamında araç yolu zemininin yeniden düzenlenip gereken yerlerde refüj ve kaldırım planlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dere çevresi korkulukları, seyir terasları, peyzaj düzenlemeleri, kent mobilyaları ve aydınlatma elemanlarıyla panayır alanı ve çevresi bir bütünlük sağlamaktadır. Proje alanında dere kenarında bulunan dükkanlarda cephe düzenlemesi yapılmıştır. Meydandan panayır alanına giden yol üzerinde otopark planlanmıştır. Yine aynı güzergahta panayır alanı yanı yayalaştırılarak, pergole ve oturma birimleriyle meydanlaştırılmıştır. Projede, dere kenarındaki dükkanların cephesi yenilenerek ilave bir çelik yapı, araç yolu ve yaya yolu yenilemesi, dere üzerine çelik konsol çıkan seyir terasları, görme engelli klavuz taşları, arkalıklı-arkalıksız banklar, çöp kutuları, ağaç dibi ızgaralar, ahşap saksılar, pergoleler konsepte uygun bir şekilde projelendirilmiştir. Yenilenen araç yolu kapsamında yağmur suyu drenajı sağlanmıştır. Belediyeye ait bir yapı tuvalet olarak düzenlenmiştir."

Yaklaşık 15 bin 500 metrekarelik proje alanında 42 araçlık otopark düzenlendiği, 1200 metrekarelik tek noktada meydan oluşturularak ve 50 bankın dağıtıldığı ifade edilen açıklamada, yaklaşık 3 bin 500 metrekare kaldırım, 9 bin 950 metrekare araç yolu, 12 dükkan cephesi yenilemesi ve kapalı manav yeri, 300 metre kanal boyu çevre düzenlemesi yapılacağı bildirildi.

AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri
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