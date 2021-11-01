Son dakika gündem: Kartal'da İETT otobüsüne çarpan araçtaki 2 polis yaralandı

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kartal'da İett otobüsüne arkadan çarpan araçtaki 2 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Maltepe istikametinde seyir halindeki otomobil, yağış nedeniyle Kurtköy- Kadıköy seferini yapan İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada, otomobil içinde bulunan ve polis memuru olduğu öğrenilen iki kişi yaralandı.

Yaralı polis memurları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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