Son dakika gündem: Kartal'da İETT otobüsüne çarpan araçtaki 2 polis yaralandı
AA / Ali Cevahir Aktürk - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Kartal'da İETT otobüsüne arkadan çarpan araçtaki 2 polis yaralandı.
KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kartal'da İett otobüsüne arkadan çarpan araçtaki 2 polis yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Maltepe istikametinde seyir halindeki otomobil, yağış nedeniyle Kurtköy- Kadıköy seferini yapan İETT otobüsüne arkadan çarptı.
Kazada, otomobil içinde bulunan ve polis memuru olduğu öğrenilen iki kişi yaralandı.
Yaralı polis memurları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
AA / Ali Cevahir Aktürk - Son Dakika Haberleri
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