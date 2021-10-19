Son dakika gündem: Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika gündem: Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli yakalandı

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Karabük'ün Yenice ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli noktalarda yapılan kaçak kazılarda tarihi eser elde edildiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Takibe aldıkları bir otomobili durduran jandarma, yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 63 sikke ve bir obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ü.T. (34) ve S.A'nın (33) jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son dakika gündem: Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli yakalandı

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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