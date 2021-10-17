Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, T.E, İ.İ. ve S.D'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüphelileri belirledikleri adreste gözaltına aldı.

Şüphelilerin aracında narkotik köpeği "Alfi" ile arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
Başkentte tarihi operasyon: 451 bin adet kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi

Başkentte tarihi operasyon: 451 bin adet kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Zeynep Bastık Burak Sergen
Spor Mesut Özil Burak Elmas Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Güzel Sözler Salih Ayhan Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 21:07:21. #1.13#