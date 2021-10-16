Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta apartmanın ikinci katından düşen yaşlı kadın öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta apartmanın ikinci katından düşen yaşlı kadın öldü

AA / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta apartmanın ikinci katından düşen yaşlı kadın öldü

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde apartmanın ikinci katından düşen 93 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde apartmanın ikinci katından düşen 93 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Haydarbey Mahallesi Barbaros Caddesi'nde, Cennet Şener 7 katlı apartmanın ikinci katında balkon penceresinden aşağı baktığı sırada düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, Şener'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan, kadının düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Ömer Faruk Salman - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli
Magazin Işıl Sergen
Spor Muslera Ozan Tufan İbrahim Tatlıses
Tüm Haberler Devlet Bahçeli Mehmet Ali Erbil Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta apartmanın ikinci katından düşen yaşlı kadın öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 20:11:07. #1.13#