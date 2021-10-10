Kadıköy'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Caddebostan Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde seyreden 34 TAL 80 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıkarak ters döndü.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan taksi şoförü hastaneye kaldırıldı.
Kaza sırasında ticari takside bulunan 2 yolcu, kazayı yara almadan atlattı.