Son dakika haber! İskenderun Körfezi'nde gün batımında şimşekler görsel şölen oluşturdu - Haberler
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Son dakika haber! İskenderun Körfezi'nde gün batımında şimşekler görsel şölen oluşturdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Hatay'da gün batımında İskenderun Körfezi üzerinde çakan şimşekler adeta görsel bir şölen oluşturdu.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'da gün batımında İskenderun Körfezi üzerinde çakan şimşekler adeta görsel bir şölen oluşturdu.

İskenderun Körfezi'nde akşam şimşeklerle gelen sağanak yağmur havayı serinletirken, aynı dakikalarda Amanos Dağları'nın zirvesinden doğan Dolunay ise kartpostallık bir manzara oluşturdu. Körfezde yağmur etkili olurken, Amanos Dağları'nda havanın açık olduğu gözlendi. Gün batımında etkisini arttıran şimşekler körfezde adeta görsel bir şölen oluşturdu.

(Ahmet Seher/İHA)

Son dakika haber! İskenderun Körfezi'nde gün batımında şimşekler görsel şölen oluşturdu

Son dakika haber! İskenderun Körfezi'nde gün batımında şimşekler görsel şölen oluşturdu

Son dakika haber! İskenderun Körfezi'nde gün batımında şimşekler görsel şölen oluşturdu

Son dakika haber! İskenderun Körfezi'nde gün batımında şimşekler görsel şölen oluşturdu

Son dakika haber! İskenderun Körfezi'nde gün batımında şimşekler görsel şölen oluşturdu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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