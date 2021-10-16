Son dakika gündem: Hatay'da göç eden turnalar görsel şölen oluşturdu
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Son dakika haber: Hatay'da göç eden turnalar görsel şölen oluşturdu Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Hatay'ın Samandağ ilçesinde göç eden turnaların gökyüzündeki görüntüsü görsel şölen oluşturdu.
HATAY (İHA) - Hatay'da göç eden turnalar görsel şölen oluşturdu
HATAY - Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Hatay'ın Samandağ ilçesinde göç eden turnaların gökyüzündeki görüntüsü görsel şölen oluşturdu.
Turnalar, göç yolları ve konaklama yerleri arasında bulunan Samandağ'da görüntülendi. Milleyha sulak alanının semaları, turnaların dansına sahne oldu.