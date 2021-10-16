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Son dakika gündem: Hatay'da göç eden turnalar görsel şölen oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Hatay'da göç eden turnalar görsel şölen oluşturdu Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Hatay'ın Samandağ ilçesinde göç eden turnaların gökyüzündeki görüntüsü görsel şölen oluşturdu.

HATAY (İHA) - Hatay'da göç eden turnalar görsel şölen oluşturdu

HATAY - Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Hatay'ın Samandağ ilçesinde göç eden turnaların gökyüzündeki görüntüsü görsel şölen oluşturdu.

Turnalar, göç yolları ve konaklama yerleri arasında bulunan Samandağ'da görüntülendi. Milleyha sulak alanının semaları, turnaların dansına sahne oldu.

Son dakika gündem: Hatay'da göç eden turnalar görsel şölen oluşturdu

Son dakika gündem: Hatay'da göç eden turnalar görsel şölen oluşturdu

Son dakika gündem: Hatay'da göç eden turnalar görsel şölen oluşturdu

Son dakika gündem: Hatay'da göç eden turnalar görsel şölen oluşturdu
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri
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