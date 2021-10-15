Son dakika... GAZİANTEP - İki otobüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan iki otobüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan iki otobüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Mehmet E. idaresindeki 27 H 0083 plakalı otobüs, merkez Şehitkamil ilçesinde Özegir B. yönetimindeki 27 ANT 368 plakalı otobüsle çarpıştı.
Kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.