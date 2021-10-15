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Son dakika... GAZİANTEP - İki otobüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Son dakika... GAZİANTEP - İki otobüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan iki otobüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan iki otobüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Mehmet E. idaresindeki 27 H 0083 plakalı otobüs, merkez Şehitkamil ilçesinde Özegir B. yönetimindeki 27 ANT 368 plakalı otobüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Son dakika... GAZİANTEP - İki otobüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Son dakika... GAZİANTEP - İki otobüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Son dakika... GAZİANTEP - İki otobüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri
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