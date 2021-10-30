Son dakika gündem: Firari hükümlülere yönelik operasyon düzenlendi - Haberler
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Son dakika gündem: Firari hükümlülere yönelik operasyon düzenlendi

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Adana'da, çeşitli suçlardan aranan firari hükümlülere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

ADANA (AA) - Adana'da, çeşitli suçlardan aranan firari hükümlülere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çok sayıda firari hükümlünün adreslerine baskın düzenlendi.

Operasyonda yakalanan bazı kişiler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Son dakika gündem: Firari hükümlülere yönelik operasyon düzenlendi

Son dakika gündem: Firari hükümlülere yönelik operasyon düzenlendi

Son dakika gündem: Firari hükümlülere yönelik operasyon düzenlendi

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
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