Son dakika gündem: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika gündem: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler: Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon kapsamında 22 ayrı adrese baskınlar yaptı.

Söz konusu adresler ve eklentilerinde yapılan aramalarda 150,65 gram metamfetamin, 79 gram sentetik kannabinoid, 453 sentetik hap, 43,32 gram esrar,

hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, 29 tabanca fişeği, 2 av tüfeği ile 8 kartuş ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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