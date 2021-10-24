Son dakika gündem: Erzincan'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Nadir T'nin kullandığı 24 ET 007 plakalı kamyonet Erzincan-Erzurum kara yolu Saztepe mevkisinde yoldaki büyükbaş hayvana çarptı.

Aynı güzergahta seyir halinde olan Selami K. idaresindeki 24 AAC 521 plakalı hafif ticari araç ile Yusuf K. idaresindeki 24 AAV 266 plakalı hafif ticari araç, kaza yapan araca çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan Nadir T, Selami K, Neşe K. ve Gülseren T. 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından ulaşıma kapanan yol, telef olan hayvan ile araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.