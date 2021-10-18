Son dakika gündem: Dubai'nin Cebel Ali sanayi bölgesinde yangın

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Cebel Ali sanayi bölgesinde yer alan atık yağ ünitesinde yangın çıktığı bildirildi.

Dubai hükümeti basın ofisinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Cebel Ali sanayi bölgesinde fabrika ve tesislere uzak bir noktada çıkan yangının itfaiye ekiplerince tamamen kontrol altına alındığı kaydedildi.

Yangının can kaybı ya da yaralanmaya yol açmadığı aktarıldı.

Açıklamada, olay yerinden yükselen dumana, atıkların yanmasının neden olduğu belirtildi.

BAE'nin en önemli ve işlek limanlarından Cebel Ali Limanı, Dubai kent merkezinin 30 kilometre uzağında yer alıyor. Cebel Ali bölgesinin, Dubai ekonomisinin ve yatırımının bel kemiğini temsil ettiği ifade ediliyor.