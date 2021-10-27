Son dakika gündem: Dilan, düğününe 5 gün kala hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika gündem: Dilan, düğününe 5 gün kala hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Uğur Selçuk - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Dilan, düğününe 5 gün kala hayatını kaybetti

Son dakika haber... KAYSERİ'de Mert Savcı (25) ile dünyaevine girmeye hazırlanan Dilan Tarı (24), düğününe 5 gün kala geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de Mert Savcı (25) ile dünyaevine girmeye hazırlanan Dilan Tarı (24), düğününe 5 gün kala geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Tarı'nın cenazesi, memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde toprağa verilecek.

Ziya Gökalp Mahallesi'nde ailesiyle birlikte oturan Dilan Tarı, 22 Ekim'de rahatsızlanarak bayıldı. Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Tarı'nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakım servisinde 4 gün yaşam mücadelesini veren Tarı, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Tarı'nın, nişanlısı Mert Savcı ile düğününe 5 gün kaldığı öğrenildi.

Genç çiftin 31 Ekim'de gerçekleştirilecek düğün davetiyesindeki, 'Hazırlıkları uzun süren filmimiz sonunda tamamlandı. Birlikte izlemeye ne dersiniz?' ifadesi dikkat çekti.

Tarı'nın cenazesi, bugün memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde toprağa verilecek.


Son dakika gündem: Dilan, düğününe 5 gün kala hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Dilan, düğününe 5 gün kala hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Uğur Selçuk - Son Dakika Haberleri
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