Son dakika gündem: Denizli'de otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu 2 kişi öldü

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin beton köprü ayağına çarpması sonucu sürücü ile oğlu yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

Alaattin Taş'ın (42) kullandığı, 20 AB 064 plakalı otomobil, İzmir Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün beton duvarına çarptı.

Çevredekiler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Taş, oğlu Doğukan Taş ile ismi öğrenilemeyen bir kişiyi yaptığı çalışmayla kurtardı.

Sağlık ekipleri sürücü Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Doğukan Taş ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralının ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.