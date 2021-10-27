Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri ve silahlı muhalif gruplarla eş zamanlı mücadele yürüten Çad'la askeri, savunma, güvenlik alanlarındaki iş...
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri ve silahlı muhalif gruplarla eş zamanlı mücadele yürüten Çad'la askeri, savunma, güvenlik alanlarındaki iş birliğimizi geliştirmeye hazırız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri ve silahlı muhalif gruplarla eş zamanlı mücadele yürüten Çad'la askeri, savunma, güvenlik alanlarındaki iş birliğimizi geliştirmeye hazırız"
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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