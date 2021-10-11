Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesleki eğitimi güçlendirmek gayesiyle hayata geçirdiğimiz projeyle belirlenen okullara bir yılda 1 milyar lira yatırım...
Edinilen son dakika gelişmesine göre Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni Salondaki katılımcılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi İstiklal Marşının okunması Sinevizyon gösterimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...
Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni
Salondaki katılımcılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi
İstiklal Marşının okunması
Sinevizyon gösterimi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'ne katıldı. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesleki eğitimi güçlendirmek gayesiyle hayata geçirdiğimiz projeyle belirlenen okullara bir yılda 1 milyar lira yatırım yaptık."