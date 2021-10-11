Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mesleki eğitimi güçlendirmek gayesiyle hayata geçirdiğimiz projeyle belirlenen okullara bir yılda 1 milyar lira yatırım... - Haberler
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesleki eğitimi güçlendirmek gayesiyle hayata geçirdiğimiz projeyle belirlenen okullara bir yılda 1 milyar lira yatırım...

AA - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni Salondaki katılımcılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi İstiklal Marşının okunması Sinevizyon gösterimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...

Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni

Salondaki katılımcılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi

İstiklal Marşının okunması

Sinevizyon gösterimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'ne katıldı. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesleki eğitimi güçlendirmek gayesiyle hayata geçirdiğimiz projeyle belirlenen okullara bir yılda 1 milyar lira yatırım yaptık."

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesleki eğitimi güçlendirmek gayesiyle hayata geçirdiğimiz projeyle belirlenen okullara bir yılda 1 milyar lira yatırım...

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesleki eğitimi güçlendirmek gayesiyle hayata geçirdiğimiz projeyle belirlenen okullara bir yılda 1 milyar lira yatırım...

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesleki eğitimi güçlendirmek gayesiyle hayata geçirdiğimiz projeyle belirlenen okullara bir yılda 1 milyar lira yatırım...

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrenciler, asgari ücretin üçte biri kadar değil yarısı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrenciler, asgari ücretin üçte biri kadar değil yarısı...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Lise ve üniversite mezunu gençlerimize istedikleri bir alandaki mesleki eğitim merkezi programını tamamlama, iş gücü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lise ve üniversite mezunu gençlerimize istedikleri bir alandaki mesleki eğitim merkezi programını tamamlama, iş gücü...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin 4 yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü kaldırıp, bu yükü devlet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin 4 yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü kaldırıp, bu yükü devlet...
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Haber: Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mesleki eğitimi güçlendirmek gayesiyle hayata geçirdiğimiz projeyle belirlenen okullara bir yılda 1 milyar lira yatırım... - Haberler
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