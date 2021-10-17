Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her şeyden önce, Türkiye vesayeti de, darbe zihniyetini gömeli de çok oldu.' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyden önce, Türkiye vesayeti de, darbe zihniyetini gömeli de çok oldu."

AA / Kübra Kara - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyden önce, Türkiye vesayeti de, darbe zihniyetini gömeli de çok oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyden önce, Türkiye vesayeti de, darbe zihniyetini gömeli de çok oldu."

AA / Kübra Kara - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2020 yılı sonu itibarıyla 25 milyar doları geçen ticaret hacmimizle Türkiye, Afrika ülkeleri için stratejik bir ortak olarak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 yılı sonu itibarıyla 25 milyar doları geçen ticaret hacmimizle Türkiye, Afrika ülkeleri için stratejik bir ortak olarak...

 Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Angola ve Togo'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretler olması hasabiyle bu seyahatimiz ayrıca önem...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Angola ve Togo'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretler olması hasabiyle bu seyahatimiz ayrıca önem...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Şahap Kavcıoğlu
Magazin Kubilay Aka Bensu Soral Bülent Ersoy Amelia Hamlin
Spor Stefan Kuntz Burak Yılmaz Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Vladimir Putin Tamer Karadağlı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her şeyden önce, Türkiye vesayeti de, darbe zihniyetini gömeli de çok oldu.' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 12:47:50. #1.12#