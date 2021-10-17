Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyden önce, Türkiye vesayeti de, darbe zihniyetini gömeli de çok oldu."
AA / Kübra Kara - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyden önce, Türkiye vesayeti de, darbe zihniyetini gömeli de çok oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyden önce, Türkiye vesayeti de, darbe zihniyetini gömeli de çok oldu."
AA / Kübra Kara - Son Dakika Haberleri
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