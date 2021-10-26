Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu (2) - Haberler
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu (2)

AA - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'a geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu uçak, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu.

Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev, daha sonra havalimanı binasını gezip, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Azerbaycan'a geldi.

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu (2)

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu (2)

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu (2)

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu (2)
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