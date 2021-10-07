Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının iki katından beş katına kadar arttığı bir dönemde vatandaşımızı korumak için... - Haberler
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının iki katından beş katına kadar arttığı bir dönemde vatandaşımızı korumak için...

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının iki katından beş katına kadar arttığı bir dönemde vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının iki katından beş katına kadar arttığı bir dönemde vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz."

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum...

 Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgın başladığından beri, enerji sektöründe kamunun kontrolü altındaki fiyatları, gerekirse sübvanse ederek en alt seviyede...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın başladığından beri, enerji sektöründe kamunun kontrolü altındaki fiyatları, gerekirse sübvanse ederek en alt seviyede...
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Haber: Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının iki katından beş katına kadar arttığı bir dönemde vatandaşımızı korumak için... - Haberler
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