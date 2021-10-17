Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir.' - Haberler
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir."

AA / Ali Bayaslan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir."

AA / Ali Bayaslan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu) Şimdi bir de tarih veriyor.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Şimdi bir de tarih veriyor.

 Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her şeyden önce, Türkiye vesayeti de, darbe zihniyetini gömeli de çok oldu.'

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyden önce, Türkiye vesayeti de, darbe zihniyetini gömeli de çok oldu."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi, siyasi garabetini bir kenara bıraktım, aynı zamanda açıkça bir suçtur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi, siyasi garabetini bir kenara bıraktım, aynı zamanda açıkça bir suçtur.
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Haber: Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir.' - Haberler
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