Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir."
AA / Ali Bayaslan - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir."
AA / Ali Bayaslan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Şimdi bir de tarih veriyor.
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyden önce, Türkiye vesayeti de, darbe zihniyetini gömeli de çok oldu."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi, siyasi garabetini bir kenara bıraktım, aynı zamanda açıkça bir suçtur.