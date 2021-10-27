Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Başkanı Biden'la) Glasgow'da görüşmemiz olacak. Bu görüşmede tabii ki en önemli maddemiz, malum bizim F-35 konumuz."
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Başkanı Biden'la) Glasgow'da görüşmemiz olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Başkanı Biden'la) Glasgow'da görüşmemiz olacak. Bu görüşmede tabii ki en önemli maddemiz, malum bizim F-35 konumuz."
AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri
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