Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Başkanı Biden'la) Glasgow'da görüşmemiz olacak. Bu görüşmede tabii ki en önemli maddemiz, malum bizim F-35 konumuz." - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Başkanı Biden'la) Glasgow'da görüşmemiz olacak. Bu görüşmede tabii ki en önemli maddemiz, malum bizim F-35 konumuz."

AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Başkanı Biden'la) Glasgow'da görüşmemiz olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Başkanı Biden'la) Glasgow'da görüşmemiz olacak. Bu görüşmede tabii ki en önemli maddemiz, malum bizim F-35 konumuz."

AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta soruları yanıtladı: (2)

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta soruları yanıtladı: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Atmış olduğumuz adım birilerine gövde gösterisi değil, sadece Türkiye'de görev yapan büyükelçilerin Türkiye'nin iç işlerine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atmış olduğumuz adım birilerine gövde gösterisi değil, sadece Türkiye'de görev yapan büyükelçilerin Türkiye'nin iç işlerine...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Irak ve Suriye tezkeresi) HDP ile CHP zillet ittifakı olarak cibilliyetlerinin gereğini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Irak ve Suriye tezkeresi) HDP ile CHP zillet ittifakı olarak cibilliyetlerinin gereğini yaptı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title