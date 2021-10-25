Cam kemik hastası genç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kitabını hediye ederek hayalini gerçekleştirdi

ESKİŞEHİR (İHA) - Doğuştan cam kemik hastası olan 29 yaşındaki Burak Sakçı, çocukluğundan bu yana yaşadıklarını anlattığı "Umutlar Kırılmaz" adlı kitabını Eskişehir ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ederek hayalini gerçekleştirdi.

Eskişehir'de yaşayan Burak Sakçı, oldukça nadir görülen cam kemik hastalığıyla doğdu. 2 yaşına kadar ilaçlarla hayatta kalan Sakçı, 20 yılını akülü tekerlekli sandalye üzerinde geçirdi. Geçmiş yıllarda 5 ameliyat geçiren ve fizik tedavi gören Sakçı, 22 yaşında yürüteç desteğiyle ilk adımını attı. Kendisiyle aynı kaderi paylaşan cam kemik hastalarına umut olabilmek için "Umutlar Kırılmaz" adlı kitabı kaleme aldı.

Kitabını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini söyleyen Sakçı, hayalini gerçekleştirdi. Burak Sakçı imzalı bir kitabını, Eskişehir Valiliği'ni ziyaret ettiği esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.

"Cumhurbaşkanımıza gösterdiği ilgi ve destek için teşekkür ediyorum"

İlgisi ve desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunan Burak Sakçı, "Şehrimize gelen sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Eskişehir Valiliği ziyaretinde bir araya gelip "Umutlar Kırılmaz" adlı kitabımı imzalayıp takdim ettim. Kendisine, göstermiş olduğu ilgi ve desteği için teşekkür ediyorum." dedi. - ESKİŞEHİR

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