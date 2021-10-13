BÜYÜKÇEKMECE'DE İŞ ELBİSELİ HIRSIZLAR TIR'DAN 1 BUÇUK TON FINDIK ÇALDI - Haberler
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BÜYÜKÇEKMECE'DE İŞ ELBİSELİ HIRSIZLAR TIR'DAN 1 BUÇUK TON FINDIK ÇALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BÜYÜKÇEKMECE'de TIR'dan 1 buçuk ton fındıkla, iki farklı noktadaki inşaat alanlarından 100 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan şüphelilerden biri gözaltına alındı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de TIR'dan 1 buçuk ton fındıkla, iki farklı noktadaki inşaat alanlarından 100 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan şüphelilerden biri gözaltına alındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Büyükçekmece'de 13 Eylül'de Çatalca yolu üzerinde park edilen, TIR'dan 1 ton 500 kilogram fındık çalındı. 15 Eylül'de ise Karaağaç Mahallesi Dr. Hasan Akgün Caddesi'ndeki inşaat alanından 100 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalındı. Son olarak 28 Eylül Perşembe günü Ulus Mahallesi Çatalca yolu üzerinde bulunan bir inşaat alanından da inşaat kalıpları çalındı. Şikayetler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, şüphelilerin üstlerinde iş yelekleri bulunduğunu, araçla perdeleme yaparak hırsızlığı gerçekleştirdiklerini belirledi. Polis, araç plakası üzerinden yaptığı araştırmalar sonucunda K.S.'yi (51), önceki gün Esenler Tuna Mahallesi'nde yakaladı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli K.S. tutuklanırken, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan 3 ayrı hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE İŞ ELBİSELİ HIRSIZLAR TIR'DAN 1 BUÇUK TON FINDIK ÇALDI

BÜYÜKÇEKMECE'DE İŞ ELBİSELİ HIRSIZLAR TIR'DAN 1 BUÇUK TON FINDIK ÇALDI

BÜYÜKÇEKMECE'DE İŞ ELBİSELİ HIRSIZLAR TIR'DAN 1 BUÇUK TON FINDIK ÇALDI

BÜYÜKÇEKMECE'DE İŞ ELBİSELİ HIRSIZLAR TIR'DAN 1 BUÇUK TON FINDIK ÇALDI
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Haber: BÜYÜKÇEKMECE'DE İŞ ELBİSELİ HIRSIZLAR TIR'DAN 1 BUÇUK TON FINDIK ÇALDI - Haberler
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