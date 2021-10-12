Son dakika gündem: Büyükçekmece'de bıçaklanan köpeğe müdahale anı güvenlik kamerasına yansıdı

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de yüzünden bıçaklanan sokak köpeğine müdahale anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Pınartepe Mahallesi Avrupa Caddesi'nde bir dükkanın önünde esnafın baktığı "Sarı" isimli köpek, iki gün önce kişi ya da kişilerce yüzünden bıçaklandı.

Olayın ardından vatandaşlar tarafından veterinere götürülen Sarı'ya müdahale anı, çevredeki güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Esnaf Savaş Bilgiç, Sarı'nın yüzünden yaralandıktan sonra aracıyla veterinere götürdüğünü belirterek, köpeğe dikiş atarak müdahalede bulunduklarını söyledi.

Bilgiç, Sarı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.