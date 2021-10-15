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Son dakika gündem: Bursa'da 100 polisle "Panter Tatbikatı" yapıldı

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Bursa'da 100 polisle

Bir son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından adli olaylarda ekiplerin ivedilikle müdahale edilmesine ilişkin resmi ve sivil ekiplerden oluşan yaklaşık 100 polisle "Panter Tatbikatı" gerçekleştirdi.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından adli olaylarda ekiplerin ivedilikle müdahale edilmesine ilişkin resmi ve sivil ekiplerden oluşan yaklaşık 100 polisle "Panter Tatbikatı" gerçekleştirdi.

Tatbikat gereği, İnegöl Emniyet Müdürlüğü, Turgutalp Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi üzerinde bulunan PTT'de silahlı soygun olduğu, kişileirn 16 BC 381 plaka sayılı araç ile çevreyolu istikametine uzaklaştıkları bilgisiyle güzergah üzerinde görev alan ekipler, aracı çevreyolu üzerinde bularak takibe aldı.

İtfaiye Kavşağını kesen ekiplerin dur ikazlarına uymayan aracın tekerleri kapan atmak suretiyle patlatılarak kurgu gereği araçta bulunan iki soyguncu etkisiz hale getirildi.

Yapılan soygun anonsuyla birlikte yaklaşık 4 dakika gibi kısa bir sürede ekipler kaçan aracı yakaladı.

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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