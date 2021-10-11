Son dakika gündem: Bodrum'da çıkan orman yangını söndürüldü - Haberler
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Son dakika gündem: Bodrum'da çıkan orman yangını söndürüldü

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Bodrum'da çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika haberleri... Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yakaköy Mahallesi Çilek Caddesi'nde vericiler bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla İtfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında bir dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Son dakika gündem: Bodrum'da çıkan orman yangını söndürüldü

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika gündem: Bodrum'da çıkan orman yangını söndürüldü - Haberler
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