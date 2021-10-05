Son dakika gündem: BİR ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE, DİĞERİNİN YARALANMASINA NEDEN OLAN KAZA KAMERADA

ADANA (DHA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin çarptığı Muhammet Yurtçu (14) hayatını kaybetti, arkadaşı K.S. (14) yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, 3 Ekim'de Atatürk Caddesi Vuslat Sokak'ta meydana geldi. Plakası belirlenemeyen otomobil, ismi açıklanmayan sürücüsünün kontrolünden çıkarak, marketten dönen Muhammet Yurtçu ile arkadaşı K.S.'ye çarptı. Sürücü kaza yerinden kaçarken çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, Muhammet Yurtçu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yurtçu'nun cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, K.S. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsü, tekrar kaza yerine gelince vatandaşlar tarafından darbedildi. Polisler tarafından linç edilmekten kurtarılan sürücü, gözaltına alındı.

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