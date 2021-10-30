Son dakika gündem: Biden, Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Biden, Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Biden, Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Son dakika haberleri... ABD'li üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü Roma'da görüşeceğini bildirdi.

ABD'li üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü Roma'da görüşeceğini bildirdi.

Biden'ın programına ilişkin gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Biden'ın pazar günü İtalya'nın başkenti Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşme yapacağını ifade etti.

Yetkili, Biden'ın ayrıca Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Yardımcısı Olaf Scholz ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi... ABD'li üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü Roma'da görüşeceğini açıkladı.

Son dakika haberi... ABD'li üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü Roma'da görüşeceğini açıkladı.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title