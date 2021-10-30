Son dakika gündem: Biden, Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... ABD'li üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü Roma'da görüşeceğini bildirdi.
ABD'li üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü Roma'da görüşeceğini bildirdi.
Biden'ın programına ilişkin gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Biden'ın pazar günü İtalya'nın başkenti Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşme yapacağını ifade etti.
Yetkili, Biden'ın ayrıca Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Yardımcısı Olaf Scholz ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.
AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri
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