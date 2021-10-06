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Son dakika haberi: Beyazıt'ta ayakkabı imalathanesinde yangın

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Son dakika haberi: Beyazıt'ta ayakkabı imalathanesinde yangın

Son dakika haberleri: FATİH'te 5 katlı bir binanın en üst katında bulunan ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - FATİH'te 5 katlı bir binanın en üst katında bulunan ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Yangında bir çalışan dumandan etkilendi

Yangın, saat 16.00 sıralarında Beyazıt Emin Sinan Mahallesi Emin Sinan Hamamı Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın en üst katında bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında dumanlar yükseldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş yerindeki bir çalışan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.


Son dakika haberi: Beyazıt'ta ayakkabı imalathanesinde yangın

Son dakika haberi: Beyazıt'ta ayakkabı imalathanesinde yangın

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