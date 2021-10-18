Son dakika gündem: Bangladeş'te Hindu tapınaklarına saldırdıkları gerekçesiyle yüzlerce kişi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Bangladeş'te Hindu tapınaklarına saldırdıkları gerekçesiyle yüzlerce kişi gözaltına alındı

AA - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Bangladeş'te Hindu tapınaklarına saldırdıkları gerekçesiyle yüzlerce kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Hindu-Müslüman gerilimine bağlı şiddet olaylarının arttığı Bangladeş'te Hindu tapınaklarına düzenlenen saldırılara ilişkin 300'den fazla kişi gözaltına alındı.

Hindu- Müslüman gerilimine bağlı şiddet olaylarının arttığı Bangladeş'te Hindu tapınaklarına düzenlenen saldırılara ilişkin 300'den fazla kişi gözaltına alındı.

Yetkililer, çoğunluğu Comilla ve Chattogram'da bulunan en az 35 tapınağın saldırıya uğradığını bildirdi.

Saldırılarla ilgili 10 binden fazla kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu, 300'ün üzerinde kişi gözaltına alındı.

Ülkenin farklı bölgelerindeki şiddet olaylarında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

13 Ekim'de olaylar çıkmıştı

Dakka'nın güneydoğusundaki Comilla bölgesinde bulunan geçici Hindu tapınağında Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı iddialarının ardından güneydeki Chandpur'a bağlı Hajiganj bölgesinde 13 Ekim'de olaylar çıkmıştı.

Comilla, Chattogram, Kurigram ve Moulvibazar bölgelerindeki çatışmalarda da çok sayıda kişi yaralanmış ve söz konusu bölgelere güvenlik ekipleri takviye edilmişti.

Müslümanların kutsal değerlerine hakaret edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Olaylar, ülke genelinde Hinduların Durga Puja Festivali'ni kutladığı sırada gerçekleşmişti.

AA - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

 Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan malzeme yardımında bulunduk.'

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan malzeme yardımında bulunduk."
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli
Magazin Rüya Tabirleri
Spor Muslera Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Ekrem İmamoğlu Necip Fazıl Kısakürek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika gündem: Bangladeş'te Hindu tapınaklarına saldırdıkları gerekçesiyle yüzlerce kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 10:05:18. #1.12#