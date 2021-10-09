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Son dakika gündem: Balkondan düşen Suriye uyruklu diş hekimi öldü

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Balkondan düşen Suriye uyruklu diş hekimi öldü

Son dakika habere göre GAZİANTEP'te, 1'inci kattaki evinin balkonundan beton zemine düşerek ağır yaralanan, duran kalbi yoldan geçen bir kadın tarafından yapılan müdahale ile tekrar çalıştırılan Suriye uyruklu diş hekimi Yahya Almohamad Alhayo (52), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, 1'inci kattaki evinin balkonundan beton zemine düşerek ağır yaralanan, duran kalbi yoldan geçen bir kadın tarafından yapılan müdahale ile tekrar çalıştırılan Suriye uyruklu diş hekimi Yahya Almohamad Alhayo (52), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alhayo'nun düşme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Çağdaş Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu diş hekimi Yahya Almohamad Alhayo, annesiyle birlikte oturduğu evinin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düştü. Ağır yaralanan Yahya Almohamad Alhayo'ya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olayı gören bir kadın ise Yahya Almohamad Alhayo'nun kalbinin durduğunu fark ederek dakikalarca kalp masajı yaptı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Alhayo, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yahya Almohamad Alhayo'nun cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Yahya Almohamad Alhayo'nun düşme anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; diş hekiminin düşmesinin ardından yanına gelen bir vatandaşın dakikalarca kalp masajı yapma anları yer aldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika gündem: Balkondan düşen Suriye uyruklu diş hekimi öldü

Son dakika gündem: Balkondan düşen Suriye uyruklu diş hekimi öldü

Son dakika gündem: Balkondan düşen Suriye uyruklu diş hekimi öldü

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