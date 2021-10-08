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Son dakika gündem: Avukatı vurmadan önce kaza yaptırmaya çalışmışlar (2)

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Avukatı vurmadan önce kaza yaptırmaya çalışmışlar (2)

Son dakika haberi: 2 KİŞİ TUTUKLANDIKONYA'da evleri için haciz işlemi başlatan avukat Abdulkadir İnci'yi (42), otomobilde tabancayla sağ dizinden vuran İsmail Elmaağaç (21) ile yanındaki Kadir Öztaş (33), sevk edildikleri mahkemece 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve...

2 KİŞİ TUTUKLANDI

KONYA'da evleri için haciz işlemi başlatan avukat Abdulkadir İnci'yi (42), otomobilde tabancayla sağ dizinden vuran İsmail Elmaağaç (21) ile yanındaki Kadir Öztaş (33), sevk edildikleri mahkemece 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama' suçundan tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika gündem: Avukatı vurmadan önce kaza yaptırmaya çalışmışlar (2) - Haberler
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