Son dakika gündem: ASPİLSAN Enerji 3. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı - Haberler
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Son dakika gündem: ASPİLSAN Enerji 3. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: ASPİLSAN Enerji 3. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı

Son dakika gündem haberi: ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, savunma sanayinin enerji anlamındaki ihtiyaçlarına yönelik çözümleri, dışa bağımlılığı azaltmak adına her geçen gün daha da büyüyen hedeflerle geliştirdiklerini bildirdi.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, savunma sanayinin enerji anlamındaki ihtiyaçlarına yönelik çözümleri, dışa bağımlılığı azaltmak adına her geçen gün daha da büyüyen hedeflerle geliştirdiklerini bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, 3. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının destekleriyle Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi önderliğinde düzenlendi.

Alanında uzman konuşmacılar tarafından kara, deniz ve hava sınırı güvenliğinden düzensiz göçe birçok konu başlığının ele alındığı zirvede, askeri radar teknolojilerindeki en güncel çözümler ve sınır güvenliği alanındaki yeni projeler fuar alanındaki stantlarda tanıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, zirveye kuvvet komutanlıklarının aktif katılımı ile savunma sanayi sektörünün temsilcilerinin bir araya geldiklerini belirtti.

Yerli üreticilerin, yabancı ülke firmalarının yetkilileri ile tanışıp görüşme imkanı bulduğunu aktaran Özsoy, şunları kaydetti:

"Savunma sanayinin geleceğine dair oldukça stratejik bir öneme sahip olan sınır güvenliğinin ve radar sistemlerinin ele alındığı bu zirvede, biz de ASPİLSAN Enerji olarak çözümlerimizi paydaşlarımıza tanıtma fırsatı yakaladık. Ayrıca terör ve hudut güvenliği oturumunda bu konuda geliştirdiğimiz ürünlerimizi zirveye gelen katılımcılara aktardık.

Özellikle son zamanlarda yaşanan savaşlar ve sınır komşumuz olan ülkelerdeki olaylar neticesinde, sınırlarımıza yönelik güvenlik sistemleri ile ilgili ihtiyaç daha da artmıştır. Savunmanın olmazsa olmaz unsurları arasında gözetleme ve erken ihbar uygulamaları sistemlerinin vazgeçilmez olduğunu söyleyebiliriz. ASPİLSAN Enerji olarak sınır güvenlik sistemlerinin kesintisiz işlemesi adına yenilikçi yaklaşımlarla geliştirdiğimiz batarya çözümlerimizi ülkemizin hizmetine sunmaktayız. ASPİLSAN Enerji olarak savunma sanayinin enerji anlamındaki her ihtiyacına yönelik çözümleri dışa bağımlılığı azaltmak adına her geçen gün daha da büyüyen hedeflerle geliştirdiğimizin altını çizmek isterim."

Son dakika gündem: ASPİLSAN Enerji 3. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika gündem: ASPİLSAN Enerji 3. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı - Haberler
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