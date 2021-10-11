ARAÇTA ÇIKAN YANGINDA 3 İŞ YERİ DE HASAR GÖRDÜ

ÖZALP, VAN (DHA) - VAN'da sanayi sitesindeki bir araçta çıkan ve kısa sürede dükkanlara sıçrayan yangın, kontrol altına alındı. Yangında araç demir yığınına dönerken, 3 iş yerinde de hasar oluştu. Özalp ilçesindeki sanayi sitesine arızası nedeniyle getirilen İran plakalı araç, aniden alev aldı. Alevlerin kısa sürede iş yerindeki yanıcı ve patlayıcı maddelere sıçramasıyla yangın büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölge halkının da çalışmalara yardım ettiği yangın, yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Yangının çıktığı aracın kullanılamaz hale geldiği yangında, ölen ya da yaralan olmazken, 3 iş yerinde hasar meydana geldi.

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