Son dakika gündem: Aracın çarptığı yavru ayı öldü - Haberler
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Son dakika gündem: Aracın çarptığı yavru ayı öldü

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Aracın çarptığı yavru ayı öldü

Son dakika haberleri... TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde aracın çarptığı yavru ayı öldü.

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde aracın çarptığı yavru ayı öldü.

Pülümür ilçesinde yol kenarında yaralı yavru ayıyı görenler, durumu yakındaki jandarma kontrol noktasındaki ekiplere bildirdi. Bölgeye giden ekipler, yavru ayıya su verdikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne götürdü. Yapılan kontrolde araç çarpması sonucu birçok yerinde kırık olduğu tespit edilen yavru ayı, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.


Son dakika gündem: Aracın çarptığı yavru ayı öldü

Son dakika gündem: Aracın çarptığı yavru ayı öldü

Son dakika gündem: Aracın çarptığı yavru ayı öldü

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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