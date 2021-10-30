Son dakika gündem: Antalya'da yaşayan Konyalılar, "Geleneksel Bayma Çorbası Buluşması"nda bir araya geldi
AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Antalya Konyalılar Derneğince, "Geleneksel Bamya Çorbası Buluşması" gerçekleştirdi.
ANTALYA (AA) - Antalya Konyalılar Derneğince, "Geleneksel Bamya Çorbası Buluşması" gerçekleştirdi.
Mimar Sinan Kongre Merkezindeki etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.
Dernek Başkanı Süleyman Üre, bamya çorbası buluşmasını belirli aralıklarla düzenlediklerini söyledi.
Programa katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de hemşeri derneklerinin, toplumdaki yardımlaşma, sevgi ve saygı duygusunun artmasında önemli rol üstlendiğini kaydetti.
Etkinlikte, katılımcılara bamya çorbası ikram edildi.