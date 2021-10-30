Son dakika gündem: Antalya'da yaşayan Konyalılar, "Geleneksel Bayma Çorbası Buluşması"nda bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Antalya'da yaşayan Konyalılar, "Geleneksel Bayma Çorbası Buluşması"nda bir araya geldi

AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Antalya'da yaşayan Konyalılar,

Son dakika haberlerine göre Antalya Konyalılar Derneğince, "Geleneksel Bamya Çorbası Buluşması" gerçekleştirdi.

ANTALYA (AA) - Antalya Konyalılar Derneğince, "Geleneksel Bamya Çorbası Buluşması" gerçekleştirdi.

Mimar Sinan Kongre Merkezindeki etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.

Dernek Başkanı Süleyman Üre, bamya çorbası buluşmasını belirli aralıklarla düzenlediklerini söyledi.

Programa katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de hemşeri derneklerinin, toplumdaki yardımlaşma, sevgi ve saygı duygusunun artmasında önemli rol üstlendiğini kaydetti.

Etkinlikte, katılımcılara bamya çorbası ikram edildi.

Son dakika gündem: Antalya'da yaşayan Konyalılar, Geleneksel Bayma Çorbası Buluşması nda bir araya geldi

Son dakika gündem: Antalya'da yaşayan Konyalılar, Geleneksel Bayma Çorbası Buluşması nda bir araya geldi

AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri
Kuyumcuya giren soyguncu, çalışanı öldürüp 2 kilo altını alarak kaçtı

Kuyumcuya giren soyguncu, çalışanı öldürüp 2 kilo altını alarak kaçtı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title