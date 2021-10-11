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Son dakika gündem: Ankara'da 9 yıldır kayıp olan iki kardeşin öldürülmesinin ayrıntıları ortaya çıktı

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Ankara'da 9 yıldır kayıp olan iki kardeşin öldürülmesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Son dakika gündem haberine göre Ankara'da 2012 ve 2013'te kaybolan iki kardeşin cinayet sonucu öldürüldüğüne ilişkin delillere ulaşılması üzerine gözaltına alınan ve cinayetleri itiraf eden anne, üvey baba ve üvey kardeş, adliyeye sevk edildi.

ANKARA (AA) - Ankara'da 2012 ve 2013'te kaybolan iki kardeşin cinayet sonucu öldürüldüğüne ilişkin delillere ulaşılması üzerine gözaltına alınan ve cinayetleri itiraf eden anne, üvey baba ve üvey kardeş, adliyeye sevk edildi.

Hakkında 1 Ocak 2012'de kayıp başvurusu yapılan 1990 doğumlu Oğulcan Bertan Karaoğlu ile 2013'te kaybolduğu belirtilen 1995 doğumlu kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun öldürüldüğünün ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan anne Fahriye G, eşi İbrahim T. ile İbrahim T'nin oğlu Arman T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, adliyeye gönderildi.

İki kayıp kardeşin durumu, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğin bünyesinde faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için oluşturulan özel ekibin çalışmaları sonucu aydınlatıldı.

Özel ekip, çiftçi veya işçi gibi kılık değiştirerek aileyi izledi

Şüpheli buldukları dosyayı incelemeye alan ekipler, aileyi teknik ve fiziki takibe aldı. Özel ekip, aileye ait hobi bahçesi çevresinde yer kiraladı, çiftçi veya işçi gibi kılık değiştirerek, ailenin hareketlerini izledi. Üvey baba İbrahim T, ilk eşinden olan oğlu Arman T. ile anne Fahriye G'nin telefon trafiği de incelemeye alındı.

İncelemeler sonrası kayıp iki kardeşin öldürüldüğü yönünde yeni delillere ulaşılması üzerine harekete geçen polis, zanlıları düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına almış, beyanlar üzerine yapılan kazılarda çocukların kemiklerine ulaşılmıştı.

Olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Anne Fahriye G. polise verdiği ilk beyanda, 2008'de boşandığı ilk eşinden olan iki oğlunun, çalışmadıklarını, madde bağımlısı olduklarını, sürekli madde bulmak için kendisini tehdit ederek para istediklerini ve darbettiklerini öne sürdü.

Boşandıktan sonra birlikte yaşamaya başladığı ve 2015'te evlendiği İbrahim T'nin de önceki evliğinden bir oğlu olduğunu beyan eden zanlı anne, 2019'da ölen babası İsmail G, üvey oğlu Arman T. ve ikinci eşi ile cinayetleri planlayarak işlediklerini itiraf etti.

Anne Fahriye G, büyük oğlu Oğulcan Bertan Karaoğlu'nu, 2011'de "piknik yapacağız" diyerek olay yerine götürdüklerini, pompalı tüfekle başına ve göğsüne ateş ederek öldürdüklerini, oğluna ait eşyaları ve cesedi yaktıktan sonra gömüp, üzerini seramikle ördüklerini anlattı.

Diğer oğlunu ise 2013'te, Sincan'daki evde uyku ilacıyla uyuttuktan sonra başına sert bir cisimle vurarak öldürdükleri, aynı yöntemle yakın bir noktaya gömdükleri itirafında bulunan şüpheli anne, çocukları gömdükleri Ayaş'taki hobi bahçesini sattıklarını, 2018'de ikinci eşi İbrahim T'den de boşandığını kaydetti.

Fahriye G'nin ifadelerini doğrulayan İbrahim T. ve Arman T. ise çocukları dedelerinin öldürdüğünü, kendilerinin sadece gömülme işlemine yardımcı olduklarını iddia etti.

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri
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