Son dakika gündem: ANKARA -ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüştü - Haberler
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Son dakika gündem: ANKARA -ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüştü

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yi karşılaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yi ile sohbet etmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yi ile fotoğraf...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yi karşılaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yi ile sohbet etmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yi ile fotoğraf çekilmeleri

Heyetler arası imzaların atılması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüştü.

Son dakika gündem: ANKARA -ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüştü

Son dakika gündem: ANKARA -ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüştü

Son dakika gündem: ANKARA -ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüştü

Son dakika gündem: ANKARA -ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüştü
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika gündem: ANKARA -ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüştü - Haberler
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