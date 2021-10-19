Son dakika gündem: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika gündem: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Son dakika haber: Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini belirlediği 14 zanlıyı yakalamak için adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerden 12'si yakalandı, aramalarda 14 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 9'u adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis, adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika gündem: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Son dakika gündem: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Son dakika gündem: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Son dakika gündem: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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