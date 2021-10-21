Son dakika gündem: Adana'da taksi şoförü ve yolcusuna uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Adana'da taksi şoförü ve yolcusuna uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Adana'da taksi şoförü ve yolcusuna uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, müşterisine uyuşturucu temin ettiği ileri sürülen taksi şoförü ve yolcusu gözaltına alındı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, müşterisine uyuşturucu temin ettiği ileri sürülen taksi şoförü ve yolcusu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen S.T'yi (36) takibe aldı.

S.T'nin, sürücü A.Y. (20) yönetimindeki taksiye bindiğini fark eden ekipler, takibi sürdürdü.

Polis, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir sokakta uyuşturucu satın aldığını değerlendirdiği sürücüyü durdurdu.

Ekipler, yaptıkları aramalarda müşteri S.T'nin çorabına gizlenmiş 4 pakette 5,56 gram eroin buldu.

Bunun üzerine S.T. ve taksi şoförü A.Y. gözaltına alındı.

S.T, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Müşterisinin verdiği 260 lira ile uyuşturucu aldığı iddia edilen sürücü A.Y. de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
Eşini 104 yerinden bıçaklayan sanığa 20 yıl hapis istemi

Eşini 104 yerinden bıçaklayan sanığa 20 yıl hapis istemi

 İstanbul'da yolcu seçen taksi sürücüsü: 'Taksim Meydan'da 50 Euro'ya yolcu taşıyorlar'

İstanbul'da yolcu seçen taksi sürücüsü: "Taksim Meydan'da 50 Euro'ya yolcu taşıyorlar"

 Yasa dışı bahis şebekesi lideri, yönetim grubu kurup maaşa bağlamış

Yasa dışı bahis şebekesi lideri, yönetim grubu kurup maaşa bağlamış
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title