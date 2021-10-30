Son dakika gündem: 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Suriye iç savaşının başladığı 2011 yılından bu yana 102 farklı uyruktan toplam 8 bin 585 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmak üzere ülkelerinden gelen yabancı terörist savaşçıların sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşından bugüne kadar 102 farklı uyruktan toplam 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.

Son 3 yılda ülkesine geri gönderilen yabancı terörist savaşçılardan ilk 8 uyruk AB üyesi ülke Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, İsveç, Romanya ve İngiltere oldu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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