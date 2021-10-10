Son dakika gündem: 19 GÜNDE KORONAVİRÜSÜ ATLATAN BETÜL ÖLÜM KORKUSU YAŞIYORUM

ZONGULDAK (DHA) - KORONAVİRÜS vaka artışının en fazla yaşandığı kent olan Zonguldak'ta koronavirüs nedeniyle 13 günü yoğun bakımda olmak üzere 19 gün tedavi gören Betül Baltacı (42), O kötü günleri yaşayınca daha iyi anlıyorsunuz. Ölüm ile yan yana geliyorsunuz. Nefes alamıyorsunuz. Şu anda bile panik atak, ölüm korkusu yaşıyorum. Psikolojik sorunları devam ediyor dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 2 Ekim'de açıkladığı haftalık 18-24 Eylül tarihlerini kapsayan Covid-19 vaka tablosunda en fazla vaka artışının yaşandığı il olan Zonguldak, dün açıklanan 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarında 557,17 vaka yoğunluğu ile ilk sırada yer aldı. Devam eden vaka artışı, Hayat Eve Sığar Uygulamasına (HES) da yansıdı. Kentin birçok noktasının tamamen kırmızıya döndü. Zonguldak Valiliği, denetimlerle ve sosyal medya hesaplarından yaptığı uyarılarla halkın tedbirlere uyması konusunda uyarılar yapmaya devam ediyor. Kent genelinde 30 Eylül tarihinden itibaren 7 bin 820 izolasyon denetimi yapılırken 17 kişiye izolasyon kurallarına uymamaktan ceza uygulandı. Hastanelerin yoğun bakımlarında da yoğunluk yaşanmaya başlandı. Tedavi gören hastaların çoğunluğunun aşı olmadığı öğrenildi.

'ÖLÜM KORKUSU YAŞIYORUM'

Betül Baltacı geçen Nisan ayında aşı olmadan önce koronavirüse yakalanarak 13 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Ardından normal serviste ve evde gördüğü tedaviyle toplam 40 gün sonra ayağa kalkabilen Baltacı, yaşadıklarını unutamıyor. Herkesi tedbirlere uymaya davet eden Baltacı, şöyle dedi

İnsanların dikkat etmesi gerekiyor. Ben yoğun bakımda yattım. Birkaç ay önce çıktım. Aşımızı olmak lazım. Ben bunu birebir yaşayan insanım. Zor bir süreçti. Herkes aşısını olsun. Maske mesafeye dikkat etsinler. Ben hijyen mesafeye dikkat ediyorum. O kötü günleri yaşayınca daha iyi anlıyorsunuz. Ölüm ile yan yana geliyorsunuz. Nefes alamıyorsunuz. Çıktıktan sonra da bazı sıkıntılar yaşadım. Kalp sorunu yaşadım. Şu anda bile panik atak ölüm korkusu yaşıyorum. Psikolojik sorunları devam ediyor.