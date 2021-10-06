Son dakika... Gaziantep ve Şırnak'ta sahte alkol operasyonu - Haberler
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Son dakika... Gaziantep ve Şırnak'ta sahte alkol operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Gaziantep ve Şırnak'ta sahte alkol operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep polisi tarafından Gaziantep ve Şırnak'ta 6 adrese eş zamanlı sahte alkol operasyonu düzenlendi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep polisi tarafından Gaziantep ve Şırnak'ta 6 adrese eş zamanlı sahte alkol operasyonu düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan projeli takip ve çalışmalar sonucu, Gaziantep merkezinde 5, Şırnak'ta ise 1 olmak üzere toplam 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 60 bin adet makaron, 895 adet şişelenmiş sahte alkol, 288 litre sahte alkol, 215 litre etil alkol, 3 litre aroma ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

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