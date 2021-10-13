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Son dakika: Gaziantep'teki trafik kazaları güvenlik kameralarında

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Son dakika: Gaziantep'teki trafik kazaları güvenlik kameralarında

Son dakika haberleri... Gaziantep'te bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, kentin çeşitli noktalarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları farklı tarih ve bölgelerde yaşanan trafik kazalarını kaydetti.

Görüntülerde, 25 Aralık Devlet Hastanesi Kavşağı'nda yasak olmasına rağmen sola dönen otomobile başka bir otomobilin çarpması, Dutluk Kavşağı'nda takip mesafesini korumayan otomobilin öndeki araca çarpması, Burç Kavşağı'nda ise kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile başka bir aracın arkadan çarpması yer alıyor.

Sanko Park AVM önünde ise geçitte yayaya yol vermek için duran bir otomobile arkadan gelen başka bir aracın çarpması, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı'nda da yaya geçidinde geçen bisikletliye otomobilin çarpması görüntülere yansıyor.

Hasarların oluştuğu kazalarının çoğunun kurallara uyulmamasından kaynaklandığı aktarıldı.

Öte yandan, paylaşılan görüntülerin sonunda "Trafik saygı ve sabır demektir. Başkasından bekleme kurallara önce sen uy." mesajına yer verildi.

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri
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