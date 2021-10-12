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Son dakika: Fransa'da terör saldırısı planlayan aşırı sağcılara hapis cezası

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Son dakika: Fransa'da terör saldırısı planlayan aşırı sağcılara hapis cezası

Gelen son dakika haberine göre Fransa'da terör saldırıları gerçekleştirmeyi planlayan aşırı sağcı 2 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa'da terör saldırıları gerçekleştirmeyi planlayan aşırı sağcı 2 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Fransız basınındaki haberler e göre, Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı OAS örgütünün kurucusu Logan Nisin'e 9 yıl ve yardımcısı Thomas Annequin'e 8 yıl hapis cezası verdi.

4 kişiyi daha suçlu bulan mahkeme, OAS örgütünün 60'lı yıllarda Cezayir'in bağımsızlığına karşı kanlı baskınların sorumlusu "1961 Gizli Ordu Örgütü"nün devamı olduğunu belirtti.

Örgütün ülkede terör saldırıları düzenlemeyi planladığı, özellikle Müslümanları, Arapları, siyahileri ve iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Grup Başkanvekili Christophe Castaner ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa hareketinin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon'u hedeflediği kaydedildi.

Fransa'da terörle mücadele savcılığı 2017'den bu yana terör saldırıları düzenlemeyi planlayan aşırı sağcı 48 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri
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