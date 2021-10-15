Son dakika: Fransa'da çocuk pornografisi operasyonunda 52 kişi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Fransa'da çocuk pornografisi operasyonunda 52 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Fransa'da çocuk pornografisi operasyonunda 52 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber: Fransa'da Kişiye Yönelik Şiddeti Önleme Merkez Ofisi (OCRVP) tarafından ülke genelinde düzenlenen operasyonda çocuk pornografisi görüntülerine sahip olduğundan şüphelenilen 52 kişi gözaltına alındı, 1 öğretmenin ise tutuklu yargılanacağı kaydedildi.

Fransa'da Kişiye Yönelik Şiddeti Önleme Merkez Ofisi (OCRVP) tarafından ülke genelinde düzenlenen operasyonda çocuk pornografisi görüntülerine sahip olduğundan şüphelenilen 52 kişi gözaltına alındı, 1 öğretmenin ise tutuklu yargılanacağı kaydedildi.

Fransa'da çocuk cinsel istismar skandalları ülke genelinde şok etkisi oluşturmaya devam ediyor. Bu hafta ülke genelinde Fransa'da Kişiye Yönelik Şiddeti Önleme Merkez Ofisi (OCRVP) tarafından çocuk suçları alanında kapsamlı bir operasyon düzenledi. Operasyonda çocuk pornografisi görüntülerine sahip olduğundan şüphelenilen 52 kişi gözaltına alındı.

Bir öğretmen tutuklu yargılanacak

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kişilerin birbirlerinden bağımsız oldukları ve profillerinin öğrenciden emekliye kadar çeşitlilik gösterdiği belirtildi. Fransa'nın Beziers kenti savcısı Raphael Balland davaya ilişkin yaptığı açıklamada, tutuklananlar arasında Fransa'nın güneyinde bulunan Bedarieux kentinde bir öğretmenin de olduğunu ve 36 yaşındaki öğretmenin çocuk pornografisi görüntüleri indirdiğini itiraf ettiğini ifade etti. Tutuklanan öğretmenin Ekim 2015 ile Ekim 2021 yılları arasında çocuk pornografisi görüntülerine sahip olmak ve kullanıma sunmakla suçlanarak tutuklu yargılanacağı kaydedildi.

2020'den bu yana Fransa'da çocuk pornografisi görüntülerini izlemek ve indirmek 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Ülke genelinde Ekim 2020'de düzenlenen benzer bir operasyonda yaklaşık 60 kişi gözaltına alınmıştı. Ayrıca Fransa'da 1950-2020 yılları arasında kiliselerde 330 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu tespit edilmiş, polis ve jandarma güçlerine günlük ortalama 49 çocuk tecavüzü ve 68 çocuklara yönelik cinsel saldırı ihbar edildiği tespit edilmişti. - PARİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Trafikte tartıştığı Arda'yı bıçaklayan sanığa indirim yok! Hakim 'Ders olsun' diyerek 6 yıl hapis cezası verdi

Trafikte tartıştığı Arda'yı bıçaklayan sanığa indirim yok! Hakim "Ders olsun" diyerek 6 yıl hapis cezası verdi

 15 kişinin demir sopalarla darp ettiği genç ölümden döndü

15 kişinin demir sopalarla darp ettiği genç ölümden döndü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mustafa Keser Bensu Soral Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Marcao Abdullah Avcı Lewis Hamilton Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Cengiz Ergün Amelia Hamlin Şahap Kavcıoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: Fransa'da çocuk pornografisi operasyonunda 52 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 11:47:39. #1.11#