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Son dakika! Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir ile gerginliğin geçmesini umuyor

AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel
Son dakika! Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir ile gerginliğin geçmesini umuyor

Son dakika gelişmesine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesiyle Cezayir arasındaki gerginliğin geçmesini diledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesiyle Cezayir arasındaki gerginliğin geçmesini diledi.

Macron, France Inter kanalına verdiği röportajda, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile arasında oldukça samimi bir ilişki olduğunu belirterek "Umarım, durumu sakinleştirebiliriz çünkü karşılıklı konuşarak ilerleme sağlanacağına inanıyorum." dedi.

Fransa'yı Cezayir tarihindeki sorumluluğunda mazur gösteremeyeceğini ifade eden Emmanuel Macron, iki ülke arasındaki anlaşmazlıklara rağmen ilişkilerde iyi yönde ilerleme olmasını istediğini dile getirdi.

Taliban'a "şartlı tanıma"

Cumhurbaşkanı Macron, ayrıca Afganistan'daki Taliban hükümetini resmen tanımaları için bazı şartları olduğunu vurguladı.

Cinsiyet eşitliği ve insani yardım operasyonlarının devamı konusunda taviz vermeyeceklerini ifade eden Macron, Taliban'dan bölgedeki tüm terör gruplarını kınamalarını ve onlarla iş birliği yapmamalarını istediklerini kaydetti.

Gerginlik Fransa'nın Mağrip ülkelerine vize kısıtlamasıyla başladı

İki ülke arasındaki gerginlik Fransa'nın geçen hafta Cezayir, Tunus ve Fas vatandaşlarına yönelik vize kısıtlaması getirmesiyle başlamıştı.

Cezayir, vatandaşlarına vize kısıtlaması getirdiği gerekçesiyle Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi François Gouyette'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak kararı protesto etmişti.

Macron'un Le Monde gazetesinde 2 Ekim Cumartesi günü yayımlanan Cezayir'in sömürge tarihini Fransa nefreti üzerine inşa ettiğine dair sözleri üzerine Cezayir yönetimi 3 Ekim Pazar günü hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapattığını duyurmuştu.

AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri
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