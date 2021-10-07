Son Dakika | Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan askerin cenazesi memleketi Samsun'a uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan askerin cenazesi memleketi Samsun'a uğurlandı

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Son Dakika | Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan askerin cenazesi memleketi Samsun'a uğurlandı

Son dakika haber: Fırat Kalkanı harekat bölgesinde terör örgütünce düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun'a gönderildi.

FIRAT, MALATYA (AA) - Fırat Kalkanı harekat bölgesinde terör örgütünce düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun'a gönderildi.

Şehit Özköse'nin naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Asri Mezarlığa daha sonra da konvoy eşliğinde Gaziantep Havalimanına götürüldü.

Burada düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve diğer protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, şehidin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Özköse'nin cenazesi, Samsun'a gönderilmek üzere askeri uçağa alındı.

Son Dakika | Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan askerin cenazesi memleketi Samsun'a uğurlandı

Son Dakika | Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan askerin cenazesi memleketi Samsun'a uğurlandı

Son Dakika | Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan askerin cenazesi memleketi Samsun'a uğurlandı

Son Dakika | Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan askerin cenazesi memleketi Samsun'a uğurlandı

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'şehidimizin kanı yerde kalmadı' mesajı Açıklaması

Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Akar'dan "şehidimizin kanı yerde kalmadı" mesajı Açıklaması

 Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar: '(Fırat Kalkanı bölgesinde 1 askerin şehit edilmesi) Operasyonlara hemen başladık, ilk bilgilere göre 5 terörist...

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar: "(Fırat Kalkanı bölgesinde 1 askerin şehit edilmesi) Operasyonlara hemen başladık, ilk bilgilere göre 5 terörist...

 Son dakika haber: MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda, 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan...

Son dakika haber: MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda, 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Gökhan Çıra Kubilay Aka İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Mesut Özil Fatih Terim Stefan Kuntz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan askerin cenazesi memleketi Samsun'a uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 15:56:17. #1.13#