Son dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde zırhlı araca saldırı: 1 polis şehit, 3 polis yaralı - Haberler
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Son dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde zırhlı araca saldırı: 1 polis şehit, 3 polis yaralı

Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel
Son dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde zırhlı araca saldırı: 1 polis şehit, 3 polis yaralı

Son dakika haberine göre SURİYE'nin Mare kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konvoya PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Özel Harekat polisi Cihat Şahin şehit oldu, 1'i ağır 3 polis yaralandı.

SURİYE'nin Mare kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konvoya PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Özel Harekat polisi Cihat Şahin şehit oldu, 1'i ağır 3 polis yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Mare kenti yakınlarında devriye görevi yapan TSK'ya ait konvoya, akşam saatlerinde PKK/YPG'li teröristler tarafından güdümlü füze ile saldırı düzenledi. Saldırı nedeniyle konvoyda bulunan zırhlı araç isabet aldı. Araçta bulunan Suriye Görev Gücünde görevli Gaziantep Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli Cihat Şahin şehit oldu, 3 polis de yaralandı. Yaralı polisler, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kilis Valisi Recep Soytürk, hastaneye gelerek yarılıların durumları hakkında bilgi aldı. Şehit polis Şahin'in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.


Son dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde zırhlı araca saldırı: 1 polis şehit, 3 polis yaralı

Son dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde zırhlı araca saldırı: 1 polis şehit, 3 polis yaralı

Son dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde zırhlı araca saldırı: 1 polis şehit, 3 polis yaralı

Son dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde zırhlı araca saldırı: 1 polis şehit, 3 polis yaralı

Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Son Dakika Haberleri
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde özel harekat polisi şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde özel harekat polisi şehit oldu

 Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber! PKK'nın füzeli saldırısında 1 Özel Harekat Polisi şehit oldu

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Haber: Son dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde zırhlı araca saldırı: 1 polis şehit, 3 polis yaralı - Haberler
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